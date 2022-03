Multi romani cumpara baxuri intregi de ulei. Ce anunta Guvernul!

Dupa cozile din benzinarii, multi romani au inceput sa-si faca provizii de ulei. Asta dupa ce, in spatiul public, un analist la Clubul Fermierilor Romani a estimat ca pretul unui litru de ulei ar urma sa ajunga la 15 lei in Romania, pe fondul crizei generate de invadarea Ucrainei.Nu a durat mult pana cand au inceput sa apara in mediul online imagini cu persoane care cumpara baxuri intregi de ulei.Sambata, Guvernul a reactionat. Romania are suficiente stocuri de alimente si produse ... citeste toata stirea