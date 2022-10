Munca la negru la Spitalul Judetean Targu Jiu

Un angajator cu sediul in Bucuresti a fost sanctionat de inspectorii de munca din Gorj cu suma de 120.000 lei pentru folosirea in activitate a sase persoane pentru care nu avea incheiate in prealabil contracte individuale de munca. Persoanele identificate de catre inspectorii de munca lucrau la reabilitarea termica a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu."Alti trei angajatori au fost sanctionati de catre inspectorii de munca cu suma de 50.000 lei pentru munca nedeclarata.Doi dintre ... citeste toata stirea