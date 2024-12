Muncitor prins sub o placa de beton

O placa de beton a cazut, miercuri, peste un utilaj, pe un santier de pe Calea Floreasca din Bucuresti, la fata locului fiind mai multe echipaje. In interior ar fi surprinsa o persoana."Intervenim in aceste momente pe Calea Floreasca, Sector 1, Bucuresti, ca urmare a prabusirii unei placi de beton pe un santier. Actionam pentru deblocarea si extragerea de sub placa de beton a unui utilaj, in care s-ar afla si o persoana surprinsa", a transmis, miercuri, ... citește toată știrea