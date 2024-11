Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!

Autoritatile au inceput operatiunea de golire a vagoanelor cu benzina deraiate aseara in Mehedinti. Combustibilul este mutat in alte vagoane. Operatiunea extrem de riscanta va fi una de durata, iar traficul ramane inchis atat pe calea ferata, cat si pe DN6."Operatiunea de transvazare a inceput, aceasta fiind desfasurata de catre o firma specializata. Autospeciala transport roboti venita in sprijin de la ISU Brasov a intrat in dispozitiv noaptea trecuta, asigurand sprijinul echipajelor de ... citește toată știrea