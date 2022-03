Muzeul Transportului Public vrea troleibuzele din Targu Jiu

Muzeul Transportului Public vrea troleibuzele si autobuzele vechi din Targu Jiu. O astfel de solicitare a ajuns deja pe masa celor de la Transloc. Oficialii societatii de transport in comun din orasul lui Brancusi au anuntat ca asteapta avizul alesilor locali pentru casarea mijloacelor pe care le-au scos din uz, iar acestea ar putea ajunge intr-un muzeu.Nici nu e de mirare. Se stie ca, in Targu Jiu, inca putem vedea celebrele troleibuze Rocar, ce au fost fabricate in jurul anului 1994 ori ... citeste toata stirea