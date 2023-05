Un fost angajat al Termocentralei Isalnita a decedat la doar 56 de ani. Acesta se pensionase pe caz de boala in urma cu un an, spun colegii sai.Un lider de sindicat a facut anuntul trist pe o retea de socializare. "Ne-a mai parasit un coleg din Termocentrala Isalnita, pensionat de circa 1 an pe caz de boala! Marian Iancu, 56 de ani, lacatus mecanic. Dumnezeu ... citeste toata stirea