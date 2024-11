Nepalez talharit de un adolescent

Un adolescent de 16 ani a fost plasat sub control judiciar, dupa ce a lovit un cetatean nepalez pe o strada din Hunedoara si i-a furat portofelul cu banii si actele. Adolescentul a acostat victima si a insistat sa o insoteasca spre casa, iar cand aceasta a refuzat a lovit-o."Un cetatean nepalez a fost victima unei talharii, in noaptea de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 01.30. Fapta a fost comisa in municipiul Hunedoara, cetateanul nepalez reclamand faptul ca ar fi fost deposedat, prin ... citește toată știrea