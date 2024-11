Nereguli la "pachetele pentru sarbatori". Sume imputate!

Primaria Berlesti din Gorj a cumparat mai multe pachete de sarbatori decat erau necesare. Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit ca, anul trecut, primaria a achizitionat 215 pachete, platind din bugetul local suma de 20.000 de lei.Primaria a initiat achizitia pentru 210 pachete prin catalogul electronic SICAP, dar, in final, a primit si platit pentru 215 pachete, in valoare de 20.001,48 lei. In urma verificarilor, s-a constatat ca doar 185 de pachete au fost distribuite pe baza ... citește toată știrea