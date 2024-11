Nereguli la Primaria Motru

Primaria din Motru a fost gasit de Curtea de Conturi cu multiple nereguli in administrarea locuintelor pentru tineri, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL).Principala problema a constat in neinregistrarea in contabilitate si nevirarea sumelor provenite din chirii catre ANL. Desi primaria a incasat chiria de la beneficiarii locuintelor, sumele nu au fost raportate sau transferate corespunzator, ceea ce a dus la acumularea unei datorii de 302.057 lei la sfarsitul anului 2023 ... citește toată știrea