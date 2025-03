Nereguli la un proiect european: Functionarii unei primarii din Gorj si-au luat salarii mai mari

Inspectorii Curtii de Conturi Gorj au verificat modul in care s-a derulat un proiect finantat prin fonduri europene, la primaria Barbatesti. Controlul s-a dispus in urma nenumaratelor petitii adresate Curtii de Conturi vizand nereguli in remunerarea functionarii din primarie care fac parte din proiectul.In perioada 2022-2024 au fost depuse 16 petitii legate de probleme in implementarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila "Integrarea tinerilor NEETs pe piata muncii in cadrul ... citește toată știrea