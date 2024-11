Ninge in mai multe localitati din Gorj

E vreme de iarna in judetul Gorj! Ninge abundent in mai multe localitati si temperaturile au scazut pana la un grad.In Bengesti-Ciocadia si Novaci, cad fulgi mari si decorul incepe sa semene cu unul de iarna autentica. Si in Targu Jiu, ploaia s-a transformat in lapovita.La munte, peisajul e deja de un alb imaculat. La ... citește toată știrea