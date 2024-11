Ninge in mai multe zone din judetul Gorj

Vreme de iarna in statiunea montana Ranca, din judetul Gorj, dar si in Defileul Jiului. Daca la munte deja s-a asternut un strat consistent de zapada si au intervenit deja utilajele pentru deszapezire, pe drumul national care leaga orasul Bumbesti-Jiu de Petrosani, a inceput sa ninga usor. Si pe acest tronson, vor interveni utilajele si drumarii vor raspandi material antiderapant.Zona de nord a judetului Gorj se afla sub cod galben de intensificari ale vantului. Meteorologii anunta ca vantul ... citește toată știrea