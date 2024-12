Ninge la munte, ploua in alte zone

A cazut zapada sambata dimineata, la Ranca, in judetul Gorj. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a mobilizat utilajele de deszapezire pe drumurile din zona.Au fost folosite echipamente cu lama si material antiderapant pentru a curata carosabilul. Zapada a fost indepartata de pe drumul care leaga orasul Novaci de statiunea Ranca. In statiune au fost activate instalatiile de schi.Potrivit meteorologilor, in jumatatea de est a Olteniei, in Muntenia, Dobrogea si Moldova va ploua azi si maine, ... citește toată știrea