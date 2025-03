Ninge la noapte

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsuri valabila in perioada 17 martie, ora 23 - 18 martie, ora 12.In judetele Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj si Olt, treptat vor predomina ninsorile, iar in judetele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Harghita va ninge viscolit. Se va depune strat de zapada in general de 8...15 cm.Vremea se va raci semnificativ, iar noptile si diminetile vor deveni deosebit de reci pentru aceasta perioada, cu ... citește toată știrea