Ninsori in localitatile din zonele de deal si munte din Gorj. Satenii se tem ca recolta de fructe s-a dus

In mai multe localitati din zonele de deal si munte din judetul Gorj a nins in dimineata zilei de marti, 19 aprilie. Satenii s-au speriat deoarece o parte dintre pomi au inflorit. "A nins in Balcesti peste pomii infloriti. Natura se razbuna din cauza defrisarilor", a transmis un localnic din satul Balcesti, comuna Bengesti-Ciocadia.Oamenii se tem ca nu vor mai avea fructe in acest an.Specialistii spun ca nu vor fi probleme, daca temperaturile se vor mentine pozitive."Pomii nu au inflorit in ... citeste toata stirea