Noapte alba langa sacii cu voturi

Au facut noapte alba langa sacii cu buletine de vot. Presedintii si loctiitorii celor 334 de sectii de votare din judetul Gorj au carat, duminica noapte, sacii din sectii in Sala Sporturilor din Targu Jiu. Acolo au asteptat, in functie de ordinea in care au venit, sa predea materialele electorale Biroului Electoral Judetean, care are sediul in incinta Stadionului Municipal.Primii saci cu voturi au fost adusi aproape de miezul noptii. "La Prigoria, AUR a fost predominant. Au venit la vot cam ... citește toată știrea