Noi confiscari de artificii si petarde

Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni, actionand in baza planului de actiune FOC DE ARTIFICII 2024-2025, au identificat ieri in flagrant delict un tanar de 18 ani, din localitate, in timp ce se afla pe raza orasului, avand asupra sa o cutie de 1,6 kg, ce continea 49 de focuri, tip baterie, categoria F2, cu o valoare de aproximativ 500 lei, a carordetinere este interzisa de catre persoanele fizice neautorizate, fiind ridicate de politisti pentru continuarea cercetarilor.In aceeasi zi, ... citește toată știrea