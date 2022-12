Noi detalii despre omul fara adapost mort de frig

Politistii locali din Targu Jiu continua actiunile de identificare a persoanelor fara adapost, in scopul conducerii acestora catre centrele de asistenta sociala. Temperaturile scazute le pun in pericol viata."Astfel, incepand cu luna noiembrie 2022, pana in prezent, pe raza municipiului Targu Jiu au fost depistate 7 persoane fara adapost care si-au improvizat diferite locuri de dormit in statii de autobuz, cladiri dezafectate sau intrari in scari de bloc. Din pacate, toate cele 7 persoane au ... citeste toata stirea