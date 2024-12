Nora unui primar din Gorj si-a deschis cofetarie la Targu Jiu

Nora primarului din comuna gorjeana Bustuchin, Ion Ciocea, si-a extins afacerea si in Targu Jiu. Oana Ciocea si-a deschis cofetarie in Targu-Jiu, iar vedete sunt ciocolata Dubai si tortul casei."Cofetaria Oana's Cake Studio aduce prajituri artizanale, tot timpul proaspete, venite din laboratoarele proprii deja existente la Baia de Fier si Bustuchin. Cofetaria Oana's Cake are la baza pasiunea si bunul ... citește toată știrea