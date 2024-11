Noua garzi fara medic, la Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj

Deficitul de personal se adanceste in sistemul medical. Serviciul de Ambulanta Gorj, de exemplu, ar avea nevoie de sapte medici ca sa acopere toate garzile. In aceasta luna, noua garzi sunt descoperite. Trei garzi de noapte si sase de zi. In caz de urgente, la cazuri sunt trimise doar echipaje cu asistent medical pentru ca nu sunt suficienti medici.Problema nu e doar la Targu Jiu, spune managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj. La fel e in toata tara. Iar solutiile ar putea veni abia ... citește toată știrea