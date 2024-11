Noua statii de incarcare pentru masini electrice, in Rovinari

Primaria orasului Rovinari intentioneaza sa achizitioneze si sa monteze noua statii de reincarcare pentru masini electrice. Proiectul se deruleaza in cadrul "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati".Statiile de incarcare vor fi amplasate pe terenuri situate in urmatoarele locatii: ... citește toată știrea