Noul Consiliu Judetean a fost investit. Lista alesilor judeteni!

Noul Consiliu Judetean Gorj a fost validat luni, 28 octombrie, intr-o sedinta de investire, alaturi de presedintele Cosmin Popescu. Au depus juramantul 24 din cei 31 de consilieri judeteni.Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat, la finalul depunerii juramantului, ca este deschis investitorilor si ca mandatul 2024-2028 este provocator din punct de vedere economic: "Suntem pregatiti pentru a asigura to suportul celor care vor sa investeasca in Gorj, niciodata nu am ... citește toată știrea