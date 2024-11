Noul PNL s-a predat

Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, s-a intors in PNL si sustine ca face asta pentru ca este un moment greu pentru partid, dar si pentru Romania. Cel mai probabil, Hellvig a vrut sa ii fie clar lui Ciuca cine l-a sabotat in campania electorala din alegerile prezidentiale.Liberalii din mai multe judete si-au sabotat candidatul, pentru a-l aduce pe Bolojan in fruntea partidului. Au reusit, doar ca au sabotat cu atata talent, incat nu mai pot redresa partidul pana la ... citește toată știrea