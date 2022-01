Noul presedinte al ARACIS este gorjean

Gorjeanul Madalin Bunoiu este noul presedinte al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS).Acesta era membru in Consiliul ARACIS din anul 2015 si din 2017 membru in Biroul Executiv al ARACIS, in calitate de director al Departamentului de Evaluare Externa a Calitatii.Licentiat in fizica in anul 1996 la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), doctor in fizica si in stiinta materialelor la UVT si la Institutul National Politehnic din Grenoble din anul 2003, ... citeste toata stirea