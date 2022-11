Novacenii, indemnati sa ceara bani de la Guvern. In ce ar putea investi!

Gorjenii din Novaci sunt indemnati de autoritatile locale sa investeasca in zona de munte. Guvernul aloca sume importante celor care vor sa infiinteze stane, centre de colectare a laptelui sau a fructelor de padure ori a plantelor medicinale.Primaria Novaci a facut un apel pe Facebook pentru ca toti novacenii sa afle de acest sprijin pe care il pot primi de la stat ca sa inceapa o investitie in zona montana."Dragi novaceni, luati in calcul urmatoarele programe de investitii care ar putea fi ... citeste toata stirea