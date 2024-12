Novaci: Pitaraii dainuie in ciuda vremii

Chiar si pe o zi ploioasa si cu vant, traditiile inca sunt respectate! La Novaci, in Ajunul Craciunului, sute de localnici au pornit in pitarai. E unul dintre obiceiurile care unesc comunitatea in preajma sarbatorilor."Incepand cu ora 6 dimineata, tinerii si batranii, imbracati in costume traditionale, cu umbrele sau pelerine pentru a se proteja de ploaie, au pornit in traditionalul colindat al Pitaraii.Aceasta sarbatoare a colindatului este un obicei vechi al zonei, care se pastreaza cu ... citește toată știrea