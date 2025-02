Novaci: Ranit grav in incendiu

Un batran in varsta de 90 de ani, din Novaci, a suferit arsuri grave dupa ce i-a luat foc locuinta. Barbatul a fost adus la spitalul din Targu Jiu, insa este in stare grava asa ca s-a decis transferul sau la Craiova.Incendiul a avut loc in satul Sitesti, din Novaci."La fata locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma din cadrul Statiei de Pompieri Novaci, precum si o ambulanta din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj, echipajele de interventie constatand ca ... citește toată știrea