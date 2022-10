Nu au vrut aerodrom, dar acum viseaza la un parc industrial. Primar: Asa ramane loc de pascut si pentru animale

Au spus "NU" la realizarea unui aeroport in comuna, iar acum spera ca intr-o zi sa vine un investitor care sa faca o hala industriala pe izlazul din localitate. Este alegerea facuta de consilierii locali din Stanesti la propunerea primarului, reusind in felul acesta sa dea cu piciorul unei oportunitati unice pentru comuna dar si pentru judetul Gorj.In urma cu un an de zile, autoritatile locale din Stanesti au ignorat o investitie de milioane de euro pe motiv ca animalele localnicilor nu mai ... citeste toata stirea