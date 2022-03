Nu-i ajung trei salarii sa plateasca amenzile primite intr-o zi

Un sofer, de 31 de ani, din judetul Constanta, a fost amendat cu 13.450 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, in urma mai multor incalcari ale legislatiei rutiere, depistate pe DN 25, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au oprit in trafic, pe DN 25, in comuna Tudor Vladimirescu, un ansamblu auto format din autoutilitara si semiremorca, condus de un barbat, de 31 de ani, din judetul ... citeste toata stirea