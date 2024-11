Nu mai fac contracte cu firme pentru deszapezire. "Erau bani risipiti!"

Iernile sarace in zapada au determinat multi primari sa renunte la contractele pentru deszapezire pe care le faceau cu diverse firme. Au preferat sa investeasca in propriile utilaje si sa se gospodareasca singuri.Un astfel de exemplu este Primaria Dragutesti, din judetul Gorj. Nu are, de ani buni, contracte cu vreo firma pentru deszapezire. A cumparat utilaje cu bani europeni. Iarna le foloseste sa curete strazile de zapada, in caz ca ninge, iar in restul anului, face diverse lucrari prin ... citește toată știrea