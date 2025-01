Nu mai vin bani de la Minister. Investitii blocate!

Suparare mare in randul primarilor. Au fost anuntati sa stopeze lucrarile prin "Anghel Saligny" pentru ca risca sa ramana fara fonduri. Ministerul Dezvoltarii i-a anuntat ca nu mai sunt bani pentru plata facturilor. Primarul din Rosia de Amaradia, care are multe lucrari pe bani guvernamentali in lucru, a anuntat deja constructorii sa nu mai vina pe santiere pana nu primeste banii de la Bucuresti.Liviu Cotojman a declarat ca are deja multe facturi neplatite din septembrie, iar constructorii ... citește toată știrea