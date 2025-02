Numara cainii din curtile oamenilor

Continua recensamantul cainilor din gospodariile gorjenilor! Actiunea a fost demarata de Serviciul pentru Protectia Animalelor din cadrul Consiliului Judetean Gorj, care vrea sa afle cati caini au gorjenii si daca i-au microcipat si sterilizat.Marti, au strigat din poarta in poarta in comuna Alimpesti. Din cei peste 200 de caini pe care i-au numarat, nici 40 nu erau sterilizati."Astazi, colegii mei au mers in comuna Alimpesti pentru a ... citește toată știrea