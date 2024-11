Numaratoarea voturilor, dubla doi!

Se reia, si in judetul Gorj, ca in toata tara, procesul de numarare a voturilor din primul tur al alegerilor prezidentiale. Joi seara, au fost adusi sacii cu buletine de vot la Biroul Electoral Judetean Gorj, in incinta Stadionului Municipal.Vineri, de la ora 7.30, se reia numaratoarea voturilor. BEJ trebuie sa se incadreze pana duminica, 1 decembrie. In paralel, trebuie sa se ocupe si de organizarea alegerilor parlamentare, care vor avea loc in doua zile.Suparati din cauza deciziei CCR, ... citește toată știrea