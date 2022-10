O adolescenta de 16 ani, gasita spanzurata

O adolescenta in varsta de 16 ani, din Tismana, si-a pus capat zilelor. Fata a fost gasita spanzurata intr-o casa aflata in constructie."La data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 09:17, politistii din cadrul Politiei Orasului Tismana au fost sesizati de catre un barbat, din orasul Tismana, cu privire la faptul in incinta unei case aflate in constructie, a gasit o tanara spanzurata.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Politiei Orasului Tismana, in vederea efectuarii de ... citeste toata stirea