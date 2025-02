O companie din Gorj a inlocuit o parte din salariati cu roboti: Productivitatea creste!

O companie din Gorj, care este specializata in echipamente industriale, a inlocuit parte din meseriasi cu roboti. Angajatilor ramasi le ofera salarii atat de motivante, incat multi dintre angajati isi indeamna si copiii sa munceasca aici. E povestea unei afaceri care imbina partea umana cu cea automata si toata lumea are de castigat mai ales ca forta de munca se gaseste tot mai greu cand vine vorba de oameni calificati, iar sudorii sunt din ce in ce mai dificil de gasit.Dumitru Margeloiu, om ... citește toată știrea