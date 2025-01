O comuna din Gorj devine atractiva pentru investitori. Si localnicii vor sa fie antreprenori!

Comuna gorjeana Pades incepe sa devina tot mai atractiva pentru investitori. Sunt multi antreprenori care vor sa investeasca in turism in aceasta zona mai ales datorita potentialului turistic pe care aceasta il are. Mai mult, sunt si localnici care vor sa deschida mici afaceri. Fac demersuri pentru a infiinta puncte gastronomice locale."Turismul e salvarea satului romanesc", concluzioneaza primarul din Pades, Mihaita Troaca. "Avem Parcul National Retezat, e in limita cu noi. Avem Parcul ... citește toată știrea