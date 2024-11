O depasire periculoasa a bagat doi oameni in spital

Doi oameni au ajuns la spital dupa ce au fost implicati in accidentul de circulatie de la Copacioasa. Potrivit Politiei, un sofer de 34 de ani s-ar fi angajat intr-o depasire neregulamentara. A depasit mai multe masini si apoi a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un barbat de 81 de ani."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 34 de ani, din Prigoria, in timp ce conducea un autoturism din directia localitatii ... citește toată știrea