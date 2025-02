O depasire periculoasa a bagat un om in spital

Un tanar din Plopsoru a provocat un accident de circulatie pe un drum judetean din comuna gorjeana Farcasesti. Acesta a intrat intr-o depasire si s-a ciocnit cu o alta masina care se afla deja in depasire. In urma impactului, cea de-a doua masina a fost proiectata intr-un cap de pod."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un tanar, de 21 de ani, din Plopsoru, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 674 Farcasesti din directia localitatii ... citește toată știrea