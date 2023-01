O femeie din Tismana a implinit 105 ani. "Mancam legume goale"

O femeie din localitatea Tismana a implinit varsta de 105 ani. Elena Rusta locuieste in satul Celei, alaturi de un nepot. Autoritatile i-au adus in dar un tort. Ea locuieste intr-o casa cu pridvor veche de peste o jumatate de secol, singura de acest fel din sat.Tanti Elena, asa cum ii spun oamenii din satul Celei, are sapte nepoti, noua stranepoti si trei stra-stranepoti."Nu aveam nici turta sa mancam"Elena Rusta a avut o viata grea. "Barbatul a fost plecat in razboi de doua ori si eu am ... citeste toata stirea