O femeie pe moped a fugit dupa ce a lovit un copil

Politistii au identificat o femeie care, in timp ce conducea un moped, a lovit un copil de 5 ani, din Bucuresti, dupa care a fugit.Femeia are 43 de ani si in momentul accidentului livra mancare. Copilul nu a fost ranit grav si nu a ramas internat in spital."In urma activitatilor desfasurate de catre politistii din cadrul Biroului Accidente cu Autori Necunoscuti, a fost identificata conducatoarea motociclului, fiind vorba despre o femeie in varsta de 43 de ani. Aceasta a fost testata cu ... citește toată știrea