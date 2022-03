O firma din Austria vrea sa faca proiectul pentru telegondola dintre Novaci si Ranca

Autoritatile din Novaci readuc in discutie proiectul privind realizarea unei telegondole intre Novaci si Ranca. O astfel de investitie este de anvergura. Ar costa mult, dar ar si atrage mai multi turisti in zona. Primarul din Novaci a anuntat ca o firma din Austria face deja studii in zona montana ca sa contureze un proiect si un traseu.Edilul Dumitru Leustean, din Novaci, sustine ca turistii si-ar putea lasa masinile in oras, unde a identificat un teren de circa patru hectare, pe care l-ar ... citeste toata stirea