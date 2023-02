O localitate din Gorj, cautata de investitori, dar nu se inteleg la pret cu localnicii

O comuna din Gorj este cautata de investitori insa nu se concretizeaza nimic. Vorbim de localitatea Lelesti, aproape de municipiul Targu-Jiu care beneficiaza de infrastructura si utilitati, insa unitatea administrativ teritoriala nu are teren sa puna de dispozitia investitorilor.Pusi in legatura cu localnicii care detin terenuri, investitorii fac in cele din urma cale intoarsa pentru ca nu ajung la nicio intelegere."Am tot avut solicitari din partea investitorilor, am purtat si discutii ... citeste toata stirea