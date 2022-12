O localitate din Gorj va avea un sistem de captare a apei dupa un proiect din Canada

Sistemul canadian de captare a apelor de suprafata si distribuirea in retea va fi pus in aplicare intr-o comuna din Gorj. Autoritatile locale din Schela considera ca aceasta este singura solutie pentru a rezolva problema apei in comuna. Daca la captare, probele arata ca apa este potabila, ceea ce ajunge la robinete este apa menajera.Acest proiect este prioritatea numarul unu a autoritatilor locale din comuna Schela pentru anul viitor. Primarul din comuna recunoaste ca apa este problema majora ... citeste toata stirea