O locomotiva a sarit de pe sine, la Motru. Garnitura transporta carbune!

Incident pe calea ferata in Gorj. O locomotiva a deraiat in Motru. Garnitura transporta carbune. Din primele date, locomotiva ar fi ramas fara frane. Mecanicul a solicitat sa treaca garnitura pe alta linie, dar chiar daca s-a actionat rapid, incarcatura prea grea a facut ca locomotiva sa sara de pe sine."Din depozitul de carbune Rosiuta, a plecat un convoi format din 16 vagoane cu carbune catre statia CFU Motru pentru formarea unei navete. In dreptul localitatii Plostina, mecanicul de ... citeste toata stirea