O manevra riscanta a bagat patru oameni in spital

Doua masini au fost implicate intr-un accident, pe drumul national 66, in localitatea gorjeana Plopsoru. O soferita neatenta a facut o manevra periculoasa si s-a izbit de o alta masina. Patru oameni au ajuns la spital in urma impactului."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca o femeie, in varsta de 40 de ani, din Borascu, in timp ce ar fi condus un autoturism din directia localitatii Craiova catre Targu Jiu, la intersectia cu DN 66 Brosteni,