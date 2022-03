O masina a ars ca o torta dupa accident. Pasagerii n-au mai apucat sa iasa!

Accident grav in judetul Arad, in apropierea localitatii Sagu. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac si apoi a luat foc. Soferul, de 19 de ani, si iubita acestuia, de 45 de ani, n-au mai apucat sa iasa din autoturism.Accidentul s-a produs pe soseaua care leaga Aradul de Timisoara. Soferul avea permisul de cateva luni si numai ce isi cumparase masina. Accidentul ar fi avut loc din cauza vitezei."Din cercetari a reiesit ca un tanar de 19 ani, din satul ... citeste toata stirea