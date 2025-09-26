Editeaza

O minora bolnava din Gorj, lipsita de tratament la indemnul unei femei care "deschide cartea"

Sursa: Pandurul
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 07:04
foto arhiva: Mama fetei nu vrea sa mai urmeze tratamentul dupa ce batrana imbracata in negru i-a spus ca starea este generata de farmece

Caz alarmant in judetul Gorj, unde o tanara diagnosticata cu o boala grava este privata de tratament dupa ce mama acesteia a fost convinsa de o batrana din comuna Scoarta ca fiica sa nu este bolnava, ci ca ar fi vorba "de lucrarea diavolului". Sora tinerei a postat un mesaj pe Facebook, in care povesteste ca este disperata pentru ca starea surorii sale se ...citește toată știrea

