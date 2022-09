Politistii din Motru au prins o femeie de 55 de ani din oras,care furase mai multe alimente dintr-un supermarket.Politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu in zona Pietei Centrale din municipiul Motru, au observat o femeie, care la vederea echipajului de politie a manifestat un comportament suspect.Politistii au procedat la interceptarea si ... citeste toata stirea