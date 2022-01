O noua decizie pentru medicul Neata

Medicul chirurg Gheorghe Neata ramane in arest la domiciliu. "In baza art. 348 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 4 si 6 C.pr.pen., mentine masura arestului la domiciliu privind pe inculpatul Neata Gheorghe, ca temeinica si legala. Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare", se arata in sentinta Tribunalului Gorj din 20 ianuarie.In urma cu doua luni, medicul Neata, fost director al spitalului din Targu Jiu, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de 22 de infractiuni de ... citeste toata stirea