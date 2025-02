O noua frauda online

Politistii atrag atentia asupra unei noi tentative de frauda, prin mesaje primite intr-o aplicatie in care victimele sunt indemnate sa voteze online pentru a ajuta un participant la un presupus concurs sau competitie artistica.Astfel, in ultima saptamana mai multi romani au primit mesaje pe retele sociale prin care erau indrumati sa voteze online presupusi concurenti la diverse competitii artistice, de dans, etc., insa accesarea ulterioara a link-urilor indicate conducea spre divulgarea ... citește toată știrea